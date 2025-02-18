Moedas / HFFG
HFFG: HF Foods Group Inc
3.39 USD 0.12 (3.67%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HFFG para hoje mudou para 3.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.28 e o mais alto foi 3.40.
Veja a dinâmica do par de moedas HF Foods Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HFFG Notícias
Faixa diária
3.28 3.40
Faixa anual
1.70 4.93
- Fechamento anterior
- 3.27
- Open
- 3.38
- Bid
- 3.39
- Ask
- 3.69
- Low
- 3.28
- High
- 3.40
- Volume
- 70
- Mudança diária
- 3.67%
- Mudança mensal
- 5.61%
- Mudança de 6 meses
- -29.08%
- Mudança anual
- -3.69%
