통화 / HFFG
HFFG: HF Foods Group Inc
3.40 USD 0.03 (0.87%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HFFG 환율이 오늘 -0.87%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.31이고 고가는 3.49이었습니다.
HF Foods Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HFFG News
- HF Foods: Weathering Tariffs And Slowing Asian Restaurant Traffic (NASDAQ:HFFG)
- HF Foods Group Inc. (HFFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- HF FOODS GROUP INC. (HFFG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HF Foods delivers record Q2 results; shares rise
- Hf Foods earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Celsius Holdings Inc. (CELH) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- hf foods group inc. announces results of annual stockholders meeting
- Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Q1 2025 Commentary (EBIT)
- hf foods group announces board changes and director compensation update
- VIDEO: How to analyze a stock like a pro with the CEO of HF Foods
- Exclusive: HF Foods Launches E-Commerce Platform For Restaurant Staff Nationwide - HF Foods Group (NASDAQ:HFFG)
- HF Foods: Tariffs And Inflation Are Setting Up A Tough Road Ahead (NYSE:SYY)
- Investors Look To Jobs Report For March As Conagra Brands, RH To Report Earnings
- HF Foods Shares Are Up Today: What's Going On? - HF Foods Group (NASDAQ:HFFG)
- EXCLUSIVE: HF Foods amends credit agreement with JPMorgan Chase, Comerica Bank
일일 변동 비율
3.31 3.49
년간 변동
1.70 4.93
- 이전 종가
- 3.43
- 시가
- 3.44
- Bid
- 3.40
- Ask
- 3.70
- 저가
- 3.31
- 고가
- 3.49
- 볼륨
- 244
- 일일 변동
- -0.87%
- 월 변동
- 5.92%
- 6개월 변동
- -28.87%
- 년간 변동율
- -3.41%
20 9월, 토요일