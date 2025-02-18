Валюты / HFFG
HFFG: HF Foods Group Inc
3.30 USD 0.03 (0.90%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HFFG за сегодня изменился на -0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.26, а максимальная — 3.46.
Следите за динамикой HF Foods Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HFFG
- HF Foods: Weathering Tariffs And Slowing Asian Restaurant Traffic (NASDAQ:HFFG)
- HF Foods Group Inc. (HFFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- HF FOODS GROUP INC. (HFFG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HF Foods delivers record Q2 results; shares rise
- Hf Foods earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Celsius Holdings Inc. (CELH) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- hf foods group inc. announces results of annual stockholders meeting
- Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Q1 2025 Commentary (EBIT)
- hf foods group announces board changes and director compensation update
- VIDEO: How to analyze a stock like a pro with the CEO of HF Foods
- Exclusive: HF Foods Launches E-Commerce Platform For Restaurant Staff Nationwide - HF Foods Group (NASDAQ:HFFG)
- HF Foods: Tariffs And Inflation Are Setting Up A Tough Road Ahead (NYSE:SYY)
- Investors Look To Jobs Report For March As Conagra Brands, RH To Report Earnings
- HF Foods Shares Are Up Today: What's Going On? - HF Foods Group (NASDAQ:HFFG)
- EXCLUSIVE: HF Foods amends credit agreement with JPMorgan Chase, Comerica Bank
Дневной диапазон
3.26 3.46
Годовой диапазон
1.70 4.93
- Предыдущее закрытие
- 3.33
- Open
- 3.31
- Bid
- 3.30
- Ask
- 3.60
- Low
- 3.26
- High
- 3.46
- Объем
- 110
- Дневное изменение
- -0.90%
- Месячное изменение
- 2.80%
- 6-месячное изменение
- -30.96%
- Годовое изменение
- -6.25%
