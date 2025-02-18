Divisas / HFFG
HFFG: HF Foods Group Inc
3.27 USD 0.03 (0.91%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HFFG de hoy ha cambiado un -0.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.26, mientras que el máximo ha alcanzado 3.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas HF Foods Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HFFG News
- HF Foods: Weathering Tariffs And Slowing Asian Restaurant Traffic (NASDAQ:HFFG)
- HF Foods Group Inc. (HFFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- HF FOODS GROUP INC. (HFFG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HF Foods delivers record Q2 results; shares rise
- Hf Foods earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Celsius Holdings Inc. (CELH) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- hf foods group inc. announces results of annual stockholders meeting
- Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Q1 2025 Commentary (EBIT)
- hf foods group announces board changes and director compensation update
- VIDEO: How to analyze a stock like a pro with the CEO of HF Foods
- Exclusive: HF Foods Launches E-Commerce Platform For Restaurant Staff Nationwide - HF Foods Group (NASDAQ:HFFG)
- HF Foods: Tariffs And Inflation Are Setting Up A Tough Road Ahead (NYSE:SYY)
- Investors Look To Jobs Report For March As Conagra Brands, RH To Report Earnings
- HF Foods Shares Are Up Today: What's Going On? - HF Foods Group (NASDAQ:HFFG)
- EXCLUSIVE: HF Foods amends credit agreement with JPMorgan Chase, Comerica Bank
Rango diario
3.26 3.44
Rango anual
1.70 4.93
- Cierres anteriores
- 3.30
- Open
- 3.31
- Bid
- 3.27
- Ask
- 3.57
- Low
- 3.26
- High
- 3.44
- Volumen
- 157
- Cambio diario
- -0.91%
- Cambio mensual
- 1.87%
- Cambio a 6 meses
- -31.59%
- Cambio anual
- -7.10%
