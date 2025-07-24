Moedas / HCSG
HCSG: Healthcare Services Group Inc
15.85 USD 0.29 (1.86%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HCSG para hoje mudou para 1.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.59 e o mais alto foi 15.87.
Veja a dinâmica do par de moedas Healthcare Services Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HCSG Notícias
- Is Healthcare Services Group (HCSG) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?
- Ações da Healthcare Services Group atingem máxima de 52 semanas de US$ 16,19
- Healthcare Services Group stock hits 52-week high of 16.19 USD
- Cintas Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Best Value Stocks to Buy for September 8th
- Healthcare Services Group stock hits 52-week high at $15.90
- Best Value Stocks to Buy for September 2nd
- Jacobs to Expand Backlog With Multi-Year Marselis Tunnel Project
- Should Value Investors Buy Healthcare Services Group (HCSG) Stock?
- Are Business Services Stocks Lagging Healthcare Services Group (HCSG) This Year?
- Best Value Stocks to Buy for August 21st
- SelectQuote beats Q4 expectations, issues strong FY26 outlook
- SelectQuote Q4 2025 slides: Healthcare Services powers full-year outperformance
- Healthcare Services Group stock hits 52-week high at $15.73
- Owens & Minor misses Q2 earnings estimates as it prepares for divestiture
- Owens & Minor Q2 2025 slides: Company maintains positive outlook despite challenges
- Is Healthcare Services Group (HCSG) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Best Value Stocks to Buy for August 5th
- Healthcare Services Group stock rating upgraded by Macquarie on growth outlook
- This Sarepta Therapeutics Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Afya (NASDAQ:AFYA), Allegion (NYSE:ALLE)
- Healthcare Services Group stock price target raised by Benchmark to $19
- Medicover reports 17.1% revenue growth in Q2, margin improvement
Faixa diária
15.59 15.87
Faixa anual
9.13 16.59
- Fechamento anterior
- 15.56
- Open
- 15.62
- Bid
- 15.85
- Ask
- 16.15
- Low
- 15.59
- High
- 15.87
- Volume
- 131
- Mudança diária
- 1.86%
- Mudança mensal
- 2.92%
- Mudança de 6 meses
- 57.87%
- Mudança anual
- 42.54%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh