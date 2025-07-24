Валюты / HCSG
HCSG: Healthcare Services Group Inc
15.62 USD 0.35 (2.19%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HCSG за сегодня изменился на -2.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.51, а максимальная — 15.97.
Следите за динамикой Healthcare Services Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HCSG
Дневной диапазон
15.51 15.97
Годовой диапазон
9.13 16.59
- Предыдущее закрытие
- 15.97
- Open
- 15.97
- Bid
- 15.62
- Ask
- 15.92
- Low
- 15.51
- High
- 15.97
- Объем
- 1.012 K
- Дневное изменение
- -2.19%
- Месячное изменение
- 1.43%
- 6-месячное изменение
- 55.58%
- Годовое изменение
- 40.47%
