HCSG: Healthcare Services Group Inc
15.99 USD 0.43 (2.76%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HCSG hat sich für heute um 2.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.59 bis zu einem Hoch von 16.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Healthcare Services Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HCSG News
- Is Healthcare Services Group (HCSG) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?
- HCSG-Aktie auf neuem Jahreshoch bei 16,19 USD
- Healthcare Services Group stock hits 52-week high of 16.19 USD
- Are Investors Undervaluing Healthcare Services Group (HCSG) Right Now?
- Cintas Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Best Value Stocks to Buy for September 8th
- Healthcare Services Group stock hits 52-week high at $15.90
- Best Value Stocks to Buy for September 2nd
- Jacobs to Expand Backlog With Multi-Year Marselis Tunnel Project
- Should Value Investors Buy Healthcare Services Group (HCSG) Stock?
- Are Business Services Stocks Lagging Healthcare Services Group (HCSG) This Year?
- Best Value Stocks to Buy for August 21st
- SelectQuote beats Q4 expectations, issues strong FY26 outlook
- SelectQuote Q4 2025 slides: Healthcare Services powers full-year outperformance
- Healthcare Services Group stock hits 52-week high at $15.73
- Owens & Minor misses Q2 earnings estimates as it prepares for divestiture
- Owens & Minor Q2 2025 slides: Company maintains positive outlook despite challenges
- Are Investors Undervaluing Healthcare Services Group (HCSG) Right Now?
- Is Healthcare Services Group (HCSG) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Best Value Stocks to Buy for August 5th
- Healthcare Services Group stock rating upgraded by Macquarie on growth outlook
- This Sarepta Therapeutics Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Afya (NASDAQ:AFYA), Allegion (NYSE:ALLE)
- Healthcare Services Group stock price target raised by Benchmark to $19
- Medicover reports 17.1% revenue growth in Q2, margin improvement
Tagesspanne
15.59 16.07
Jahresspanne
9.13 16.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.56
- Eröffnung
- 15.62
- Bid
- 15.99
- Ask
- 16.29
- Tief
- 15.59
- Hoch
- 16.07
- Volumen
- 1.029 K
- Tagesänderung
- 2.76%
- Monatsänderung
- 3.83%
- 6-Monatsänderung
- 59.26%
- Jahresänderung
- 43.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K