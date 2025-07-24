KurseKategorien
Währungen / HCSG
Zurück zum Aktien

HCSG: Healthcare Services Group Inc

15.99 USD 0.43 (2.76%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HCSG hat sich für heute um 2.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.59 bis zu einem Hoch von 16.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die Healthcare Services Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HCSG News

Tagesspanne
15.59 16.07
Jahresspanne
9.13 16.59
Vorheriger Schlusskurs
15.56
Eröffnung
15.62
Bid
15.99
Ask
16.29
Tief
15.59
Hoch
16.07
Volumen
1.029 K
Tagesänderung
2.76%
Monatsänderung
3.83%
6-Monatsänderung
59.26%
Jahresänderung
43.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K