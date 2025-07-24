Devises / HCSG
HCSG: Healthcare Services Group Inc
15.83 USD 0.16 (1.00%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HCSG a changé de -1.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.71 et à un maximum de 16.08.
Suivez la dynamique Healthcare Services Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
15.71 16.08
Range Annuel
9.13 16.59
- Clôture Précédente
- 15.99
- Ouverture
- 15.98
- Bid
- 15.83
- Ask
- 16.13
- Plus Bas
- 15.71
- Plus Haut
- 16.08
- Volume
- 1.143 K
- Changement quotidien
- -1.00%
- Changement Mensuel
- 2.79%
- Changement à 6 Mois
- 57.67%
- Changement Annuel
- 42.36%
