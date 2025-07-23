Currencies / HCSG
HCSG: Healthcare Services Group Inc
15.62 USD 0.35 (2.19%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
HCSG exchange rate has changed by -2.19% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 15.51 and at a high of 15.97.
Follow Healthcare Services Group Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
HCSG News
- Is Healthcare Services Group (HCSG) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?
- Healthcare Services Group stock hits 52-week high of 16.19 USD
- Are Investors Undervaluing Healthcare Services Group (HCSG) Right Now?
- Cintas Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Best Value Stocks to Buy for September 8th
- Healthcare Services Group stock hits 52-week high at $15.90
- Best Value Stocks to Buy for September 2nd
- Jacobs to Expand Backlog With Multi-Year Marselis Tunnel Project
- Should Value Investors Buy Healthcare Services Group (HCSG) Stock?
- Are Business Services Stocks Lagging Healthcare Services Group (HCSG) This Year?
- Best Value Stocks to Buy for August 21st
- SelectQuote beats Q4 expectations, issues strong FY26 outlook
- SelectQuote Q4 2025 slides: Healthcare Services powers full-year outperformance
- Healthcare Services Group stock hits 52-week high at $15.73
- Owens & Minor misses Q2 earnings estimates as it prepares for divestiture
- Owens & Minor Q2 2025 slides: Company maintains positive outlook despite challenges
- Are Investors Undervaluing Healthcare Services Group (HCSG) Right Now?
- Is Healthcare Services Group (HCSG) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Best Value Stocks to Buy for August 5th
- Healthcare Services Group stock rating upgraded by Macquarie on growth outlook
- This Sarepta Therapeutics Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Afya (NASDAQ:AFYA), Allegion (NYSE:ALLE)
- Healthcare Services Group stock price target raised by Benchmark to $19
- Medicover reports 17.1% revenue growth in Q2, margin improvement
- Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Daily Range
15.51 15.97
Year Range
9.13 16.59
- Previous Close
- 15.97
- Open
- 15.97
- Bid
- 15.62
- Ask
- 15.92
- Low
- 15.51
- High
- 15.97
- Volume
- 1.012 K
- Daily Change
- -2.19%
- Month Change
- 1.43%
- 6 Months Change
- 55.58%
- Year Change
- 40.47%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%