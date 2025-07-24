货币 / HCSG
HCSG: Healthcare Services Group Inc
15.72 USD 0.10 (0.64%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HCSG汇率已更改0.64%。当日，交易品种以低点15.67和高点15.87进行交易。
关注Healthcare Services Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
日范围
15.67 15.87
年范围
9.13 16.59
- 前一天收盘价
- 15.62
- 开盘价
- 15.69
- 卖价
- 15.72
- 买价
- 16.02
- 最低价
- 15.67
- 最高价
- 15.87
- 交易量
- 317
- 日变化
- 0.64%
- 月变化
- 2.08%
- 6个月变化
- 56.57%
- 年变化
- 41.37%
