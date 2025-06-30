Moedas / GWRS
GWRS: Global Water Resources Inc
9.96 USD 0.05 (0.50%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GWRS para hoje mudou para 0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.88 e o mais alto foi 10.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Global Water Resources Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
9.88 10.00
Faixa anual
9.28 13.98
- Fechamento anterior
- 9.91
- Open
- 9.97
- Bid
- 9.96
- Ask
- 10.26
- Low
- 9.88
- High
- 10.00
- Volume
- 78
- Mudança diária
- 0.50%
- Mudança mensal
- 3.43%
- Mudança de 6 meses
- -3.49%
- Mudança anual
- -20.45%
