GWRS: Global Water Resources Inc
9.74 USD 0.21 (2.11%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GWRS за сегодня изменился на -2.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.68, а максимальная — 9.94.
Следите за динамикой Global Water Resources Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GWRS
Дневной диапазон
9.68 9.94
Годовой диапазон
9.28 13.98
- Предыдущее закрытие
- 9.95
- Open
- 9.89
- Bid
- 9.74
- Ask
- 10.04
- Low
- 9.68
- High
- 9.94
- Объем
- 184
- Дневное изменение
- -2.11%
- Месячное изменение
- 1.14%
- 6-месячное изменение
- -5.62%
- Годовое изменение
- -22.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.