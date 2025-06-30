货币 / GWRS
GWRS: Global Water Resources Inc
9.95 USD 0.21 (2.16%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GWRS汇率已更改2.16%。当日，交易品种以低点9.73和高点10.05进行交易。
关注Global Water Resources Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
9.73 10.05
年范围
9.28 13.98
- 前一天收盘价
- 9.74
- 开盘价
- 9.74
- 卖价
- 9.95
- 买价
- 10.25
- 最低价
- 9.73
- 最高价
- 10.05
- 交易量
- 144
- 日变化
- 2.16%
- 月变化
- 3.32%
- 6个月变化
- -3.59%
- 年变化
- -20.53%
