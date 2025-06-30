통화 / GWRS
GWRS: Global Water Resources Inc
9.99 USD 0.04 (0.40%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GWRS 환율이 오늘 -0.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.89이고 고가는 10.09이었습니다.
Global Water Resources Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
9.89 10.09
년간 변동
9.28 13.98
- 이전 종가
- 10.03
- 시가
- 10.02
- Bid
- 9.99
- Ask
- 10.29
- 저가
- 9.89
- 고가
- 10.09
- 볼륨
- 260
- 일일 변동
- -0.40%
- 월 변동
- 3.74%
- 6개월 변동
- -3.20%
- 년간 변동율
- -20.21%
20 9월, 토요일