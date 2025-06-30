通貨 / GWRS
GWRS: Global Water Resources Inc
10.03 USD 0.12 (1.21%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GWRSの今日の為替レートは、1.21%変化しました。日中、通貨は1あたり9.88の安値と10.03の高値で取引されました。
Global Water Resources Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GWRS News
- American States Water Benefits From Military Contracts & Investments
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Zacks Industry Outlook Highlights California Water Service, The York Water and Global Water Resources
- 3 Stocks to Watch From the Prospering Water Supply Industry
- CWCO or GWRS: Which Is a Better Positioned Water Supply Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Reasons to Add Essential Utilities Stock to Your Portfolio Right Now
- Earnings call transcript: Global Water Resources Q2 2025 beats earnings forecast
- Global Water Resources Q2 Growth Boosted
- Global Water Resources Q2 Earnings and Revenues Meet Estimates
- Global Water Q2 Revenue Up 5.4 Percent
- Global Water Resources, Inc. (GWRS) Q2 Earnings Match Estimates
- York Water (YORW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Telephone & Data Systems (TDS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Consolidated Edison (ED) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Artesian Resources (ARTNA) Q2 Earnings Surpass Estimates
- American Water Works' Q2 Earnings Lag, Revenues Beat Estimates
- Global Water Resources declares monthly dividend of $0.02533
- American Water Works (AWK) Q2 Earnings Miss Estimates
- 22 Dividend Kings At Discounted Valuations
- Global Water Resources Stock: A Growth Company Disguised As A Utility (NASDAQ:GWRS)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Global Water completes acquisition of seven water systems from Tucson
- Global Water Resources Applauds Inclusion of State Route 347 Improvements in ADOT’s $11.6 Billion Five-Year Plan
1日のレンジ
9.88 10.03
1年のレンジ
9.28 13.98
- 以前の終値
- 9.91
- 始値
- 9.97
- 買値
- 10.03
- 買値
- 10.33
- 安値
- 9.88
- 高値
- 10.03
- 出来高
- 125
- 1日の変化
- 1.21%
- 1ヶ月の変化
- 4.15%
- 6ヶ月の変化
- -2.81%
- 1年の変化
- -19.89%
