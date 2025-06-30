Währungen / GWRS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GWRS: Global Water Resources Inc
10.04 USD 0.01 (0.10%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GWRS hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.92 bis zu einem Hoch von 10.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global Water Resources Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GWRS News
- American States Water Benefits From Military Contracts & Investments
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Zacks Industry Outlook Highlights California Water Service, The York Water and Global Water Resources
- 3 Stocks to Watch From the Prospering Water Supply Industry
- CWCO or GWRS: Which Is a Better Positioned Water Supply Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Reasons to Add Essential Utilities Stock to Your Portfolio Right Now
- Earnings call transcript: Global Water Resources Q2 2025 beats earnings forecast
- Global Water Resources Q2 Growth Boosted
- Global Water Resources Q2 Earnings and Revenues Meet Estimates
- Global Water Q2 Revenue Up 5.4 Percent
- Global Water Resources, Inc. (GWRS) Q2 Earnings Match Estimates
- York Water (YORW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Telephone & Data Systems (TDS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Consolidated Edison (ED) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Artesian Resources (ARTNA) Q2 Earnings Surpass Estimates
- American Water Works' Q2 Earnings Lag, Revenues Beat Estimates
- Global Water Resources declares monthly dividend of $0.02533
- American Water Works (AWK) Q2 Earnings Miss Estimates
- 22 Dividend Kings At Discounted Valuations
- Global Water Resources Stock: A Growth Company Disguised As A Utility (NASDAQ:GWRS)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Global Water completes acquisition of seven water systems from Tucson
- Global Water Resources Applauds Inclusion of State Route 347 Improvements in ADOT’s $11.6 Billion Five-Year Plan
Tagesspanne
9.92 10.09
Jahresspanne
9.28 13.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.03
- Eröffnung
- 10.02
- Bid
- 10.04
- Ask
- 10.34
- Tief
- 9.92
- Hoch
- 10.09
- Volumen
- 54
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 4.26%
- 6-Monatsänderung
- -2.71%
- Jahresänderung
- -19.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K