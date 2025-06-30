KurseKategorien
Währungen / GWRS
GWRS: Global Water Resources Inc

10.04 USD 0.01 (0.10%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GWRS hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.92 bis zu einem Hoch von 10.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global Water Resources Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
9.92 10.09
Jahresspanne
9.28 13.98
Vorheriger Schlusskurs
10.03
Eröffnung
10.02
Bid
10.04
Ask
10.34
Tief
9.92
Hoch
10.09
Volumen
54
Tagesänderung
0.10%
Monatsänderung
4.26%
6-Monatsänderung
-2.71%
Jahresänderung
-19.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
