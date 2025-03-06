Moedas / GV
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GV: Visionary Holdings Inc
2.25 USD 0.55 (19.64%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GV para hoje mudou para -19.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.93 e o mais alto foi 2.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Visionary Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GV Notícias
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- E.U.A. - Ações fecharam o pregão inalteradas e o Índice Dow Jones Industrial Average avançou 0,57%
- Ações da Visionary Education disparam após parceria estratégica em biotecnologia
- Visionary Education stock soars after strategic biotech partnership
- Visionary Holdings partners with Yike for medical aesthetics research
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Visionary Holdings Officially Establishes Visionary Health Technology Group Limited to Accelerate Layout in HealthTech and Greater Health Industry
- Visionary Holdings’ Changle Shuang Carries Out Biotechnology Health Public Welfare Activities for Society
- Visionary Holdings Launches New Fund In Hong Kong To Propel New Energy Vehicle Industry: Details - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Visionary Holdings Fast-Tracks Battery Swap Expansion As Loan Process Underway - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Why Is Visionary Holdings Stock Rocketing On Wednesday? - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Why Is Visionary Holdings Stock Surging Today? - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Visionary Holdings (GV) Stock Is Up 320% This Week: What's Going On? - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Dow Tumbles 1%; US Initial Jobless Claims Decline - Aclarion (NASDAQ:ACON), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- US Stocks Likely To Open Lower After Wednesday's Blip: 'Be Patient, But Be Ready To Act,' Says Analyst As Market Uncertainties Can Create 'Opportunities' - AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 6/3/25 - TipRanks.com
Faixa diária
1.93 2.62
Faixa anual
0.94 9.60
- Fechamento anterior
- 2.80
- Open
- 2.54
- Bid
- 2.25
- Ask
- 2.55
- Low
- 1.93
- High
- 2.62
- Volume
- 2.701 K
- Mudança diária
- -19.64%
- Mudança mensal
- 39.75%
- Mudança de 6 meses
- -29.69%
- Mudança anual
- -5.46%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh