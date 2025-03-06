货币 / GV
GV: Visionary Holdings Inc
2.80 USD 1.13 (67.66%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GV汇率已更改67.66%。当日，交易品种以低点1.67和高点4.18进行交易。
关注Visionary Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.67 4.18
年范围
0.94 9.60
- 前一天收盘价
- 1.67
- 开盘价
- 1.67
- 卖价
- 2.80
- 买价
- 3.10
- 最低价
- 1.67
- 最高价
- 4.18
- 交易量
- 146.625 K
- 日变化
- 67.66%
- 月变化
- 73.91%
- 6个月变化
- -12.50%
- 年变化
- 17.65%
