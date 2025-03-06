Währungen / GV
GV: Visionary Holdings Inc
2.13 USD 0.12 (5.33%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GV hat sich für heute um -5.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.09 bis zu einem Hoch von 2.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Visionary Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GV News
Tagesspanne
2.09 2.29
Jahresspanne
0.94 9.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.25
- Eröffnung
- 2.20
- Bid
- 2.13
- Ask
- 2.43
- Tief
- 2.09
- Hoch
- 2.29
- Volumen
- 470
- Tagesänderung
- -5.33%
- Monatsänderung
- 32.30%
- 6-Monatsänderung
- -33.44%
- Jahresänderung
- -10.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K