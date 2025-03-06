통화 / GV
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GV: Visionary Holdings Inc
2.00 USD 0.25 (11.11%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GV 환율이 오늘 -11.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.00이고 고가는 2.29이었습니다.
Visionary Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GV News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- 비저너리 에듀케이션, 바이오테크 제휴 후 주가 급등
- Visionary Education stock soars after strategic biotech partnership
- Visionary Holdings partners with Yike for medical aesthetics research
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Visionary Holdings Officially Establishes Visionary Health Technology Group Limited to Accelerate Layout in HealthTech and Greater Health Industry
- Visionary Holdings’ Changle Shuang Carries Out Biotechnology Health Public Welfare Activities for Society
- Visionary Holdings Launches New Fund In Hong Kong To Propel New Energy Vehicle Industry: Details - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Visionary Holdings Fast-Tracks Battery Swap Expansion As Loan Process Underway - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Why Is Visionary Holdings Stock Rocketing On Wednesday? - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Why Is Visionary Holdings Stock Surging Today? - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Visionary Holdings (GV) Stock Is Up 320% This Week: What's Going On? - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Dow Tumbles 1%; US Initial Jobless Claims Decline - Aclarion (NASDAQ:ACON), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- US Stocks Likely To Open Lower After Wednesday's Blip: 'Be Patient, But Be Ready To Act,' Says Analyst As Market Uncertainties Can Create 'Opportunities' - AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 6/3/25 - TipRanks.com
일일 변동 비율
2.00 2.29
년간 변동
0.94 9.60
- 이전 종가
- 2.25
- 시가
- 2.20
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- 저가
- 2.00
- 고가
- 2.29
- 볼륨
- 657
- 일일 변동
- -11.11%
- 월 변동
- 24.22%
- 6개월 변동
- -37.50%
- 년간 변동율
- -15.97%
20 9월, 토요일