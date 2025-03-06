クォートセクション
通貨 / GV
GV: Visionary Holdings Inc

2.25 USD 0.55 (19.64%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GVの今日の為替レートは、-19.64%変化しました。日中、通貨は1あたり1.93の安値と2.62の高値で取引されました。

Visionary Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

GV News

1日のレンジ
1.93 2.62
1年のレンジ
0.94 9.60
以前の終値
2.80
始値
2.54
買値
2.25
買値
2.55
安値
1.93
高値
2.62
出来高
2.701 K
1日の変化
-19.64%
1ヶ月の変化
39.75%
6ヶ月の変化
-29.69%
1年の変化
-5.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K