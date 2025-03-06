通貨 / GV
GV: Visionary Holdings Inc
2.25 USD 0.55 (19.64%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GVの今日の為替レートは、-19.64%変化しました。日中、通貨は1あたり1.93の安値と2.62の高値で取引されました。
Visionary Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GV News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- ビジョナリー・エデュケーション株価、バイオテク提携で急騰
- Visionary Education stock soars after strategic biotech partnership
- Visionary Holdings partners with Yike for medical aesthetics research
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Visionary Holdings Officially Establishes Visionary Health Technology Group Limited to Accelerate Layout in HealthTech and Greater Health Industry
- Visionary Holdings’ Changle Shuang Carries Out Biotechnology Health Public Welfare Activities for Society
- Visionary Holdings Launches New Fund In Hong Kong To Propel New Energy Vehicle Industry: Details - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Visionary Holdings Fast-Tracks Battery Swap Expansion As Loan Process Underway - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Why Is Visionary Holdings Stock Rocketing On Wednesday? - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Why Is Visionary Holdings Stock Surging Today? - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Visionary Holdings (GV) Stock Is Up 320% This Week: What's Going On? - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Dow Tumbles 1%; US Initial Jobless Claims Decline - Aclarion (NASDAQ:ACON), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- US Stocks Likely To Open Lower After Wednesday's Blip: 'Be Patient, But Be Ready To Act,' Says Analyst As Market Uncertainties Can Create 'Opportunities' - AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 6/3/25 - TipRanks.com
1日のレンジ
1.93 2.62
1年のレンジ
0.94 9.60
