GV: Visionary Holdings Inc

2.00 USD 0.25 (11.11%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GV ha avuto una variazione del -11.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.00 e ad un massimo di 2.29.

Segui le dinamiche di Visionary Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.00 2.29
Intervallo Annuale
0.94 9.60
Chiusura Precedente
2.25
Apertura
2.20
Bid
2.00
Ask
2.30
Minimo
2.00
Massimo
2.29
Volume
657
Variazione giornaliera
-11.11%
Variazione Mensile
24.22%
Variazione Semestrale
-37.50%
Variazione Annuale
-15.97%
21 settembre, domenica