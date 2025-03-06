Valute / GV
GV: Visionary Holdings Inc
2.00 USD 0.25 (11.11%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GV ha avuto una variazione del -11.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.00 e ad un massimo di 2.29.
Segui le dinamiche di Visionary Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GV News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Le azioni di Visionary Education salgono dopo partnership strategica nel biotech
- Visionary Education stock soars after strategic biotech partnership
- Visionary Holdings partners with Yike for medical aesthetics research
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Visionary Holdings Officially Establishes Visionary Health Technology Group Limited to Accelerate Layout in HealthTech and Greater Health Industry
- Visionary Holdings’ Changle Shuang Carries Out Biotechnology Health Public Welfare Activities for Society
- Visionary Holdings Launches New Fund In Hong Kong To Propel New Energy Vehicle Industry: Details - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Visionary Holdings Fast-Tracks Battery Swap Expansion As Loan Process Underway - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Why Is Visionary Holdings Stock Rocketing On Wednesday? - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Why Is Visionary Holdings Stock Surging Today? - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Visionary Holdings (GV) Stock Is Up 320% This Week: What's Going On? - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Dow Tumbles 1%; US Initial Jobless Claims Decline - Aclarion (NASDAQ:ACON), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- US Stocks Likely To Open Lower After Wednesday's Blip: 'Be Patient, But Be Ready To Act,' Says Analyst As Market Uncertainties Can Create 'Opportunities' - AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 6/3/25 - TipRanks.com
Intervallo Giornaliero
2.00 2.29
Intervallo Annuale
0.94 9.60
- Chiusura Precedente
- 2.25
- Apertura
- 2.20
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Minimo
- 2.00
- Massimo
- 2.29
- Volume
- 657
- Variazione giornaliera
- -11.11%
- Variazione Mensile
- 24.22%
- Variazione Semestrale
- -37.50%
- Variazione Annuale
- -15.97%
21 settembre, domenica