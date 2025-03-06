Divisas / GV
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GV: Visionary Holdings Inc
2.80 USD 1.13 (67.66%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GV de hoy ha cambiado un 67.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.67, mientras que el máximo ha alcanzado 4.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Visionary Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GV News
- Las bolsas de valores de Estados Unidos se mostraron sin cambios al cierre; el Dow Jones Industrial Average ganó un 0.57%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Las acciones de Visionary Education se disparan tras asociación estratégica en biotecnología
- Acciones de Visionary Education se disparan tras alianza biotecnológica
- Visionary Education stock soars after strategic biotech partnership
- Visionary Holdings partners with Yike for medical aesthetics research
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Visionary Holdings Officially Establishes Visionary Health Technology Group Limited to Accelerate Layout in HealthTech and Greater Health Industry
- Visionary Holdings’ Changle Shuang Carries Out Biotechnology Health Public Welfare Activities for Society
- Visionary Holdings Launches New Fund In Hong Kong To Propel New Energy Vehicle Industry: Details - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Visionary Holdings Fast-Tracks Battery Swap Expansion As Loan Process Underway - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Why Is Visionary Holdings Stock Rocketing On Wednesday? - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Why Is Visionary Holdings Stock Surging Today? - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Visionary Holdings (GV) Stock Is Up 320% This Week: What's Going On? - Visionary Holdings (NASDAQ:GV)
- Dow Tumbles 1%; US Initial Jobless Claims Decline - Aclarion (NASDAQ:ACON), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- US Stocks Likely To Open Lower After Wednesday's Blip: 'Be Patient, But Be Ready To Act,' Says Analyst As Market Uncertainties Can Create 'Opportunities' - AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 6/3/25 - TipRanks.com
Rango diario
1.67 4.18
Rango anual
0.94 9.60
- Cierres anteriores
- 1.67
- Open
- 1.67
- Bid
- 2.80
- Ask
- 3.10
- Low
- 1.67
- High
- 4.18
- Volumen
- 149.853 K
- Cambio diario
- 67.66%
- Cambio mensual
- 73.91%
- Cambio a 6 meses
- -12.50%
- Cambio anual
- 17.65%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B