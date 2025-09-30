- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GS-PD: Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F
A taxa do GS-PD para hoje mudou para -0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.91 e o mais alto foi 21.07.
Veja a dinâmica do par de moedas Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GS-PD hoje?
Hoje Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F (GS-PD) está avaliado em 20.95. O instrumento é negociado dentro de -0.24%, o fechamento de ontem foi 21.00, e o volume de negociação atingiu 93. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GS-PD em tempo real.
As ações de Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F pagam dividendos?
Atualmente Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F está avaliado em 20.95. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.87% e USD. Monitore os movimentos de GS-PD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GS-PD?
Você pode comprar ações de Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F (GS-PD) pelo preço atual 20.95. Ordens geralmente são executadas perto de 20.95 ou 21.25, enquanto 93 e -0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GS-PD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GS-PD?
Investir em Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F envolve considerar a faixa anual 20.00 - 21.68 e o preço atual 20.95. Muitos comparam -1.18% e -2.87% antes de enviar ordens em 20.95 ou 21.25. Estude as mudanças diárias de preço de GS-PD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações GOLDMAN SACHS GROUP INC?
O maior preço de GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PD) no último ano foi 21.68. As ações oscilaram bastante dentro de 20.00 - 21.68, e a comparação com 21.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações GOLDMAN SACHS GROUP INC?
O menor preço de GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PD) no ano foi 20.00. A comparação com o preço atual 20.95 e 20.00 - 21.68 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GS-PD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GS-PD?
No passado Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.00 e -2.87% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.00
- Open
- 20.98
- Bid
- 20.95
- Ask
- 21.25
- Low
- 20.91
- High
- 21.07
- Volume
- 93
- Mudança diária
- -0.24%
- Mudança mensal
- -1.18%
- Mudança de 6 meses
- -2.87%
- Mudança anual
- -2.87%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4