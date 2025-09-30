CotaçõesSeções
GS-PD: Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F

20.95 USD 0.05 (0.24%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GS-PD para hoje mudou para -0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.91 e o mais alto foi 21.07.

Veja a dinâmica do par de moedas Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de GS-PD hoje?

Hoje Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F (GS-PD) está avaliado em 20.95. O instrumento é negociado dentro de -0.24%, o fechamento de ontem foi 21.00, e o volume de negociação atingiu 93. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GS-PD em tempo real.

As ações de Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F pagam dividendos?

Atualmente Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F está avaliado em 20.95. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.87% e USD. Monitore os movimentos de GS-PD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de GS-PD?

Você pode comprar ações de Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F (GS-PD) pelo preço atual 20.95. Ordens geralmente são executadas perto de 20.95 ou 21.25, enquanto 93 e -0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GS-PD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de GS-PD?

Investir em Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F envolve considerar a faixa anual 20.00 - 21.68 e o preço atual 20.95. Muitos comparam -1.18% e -2.87% antes de enviar ordens em 20.95 ou 21.25. Estude as mudanças diárias de preço de GS-PD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações GOLDMAN SACHS GROUP INC?

O maior preço de GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PD) no último ano foi 21.68. As ações oscilaram bastante dentro de 20.00 - 21.68, e a comparação com 21.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações GOLDMAN SACHS GROUP INC?

O menor preço de GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PD) no ano foi 20.00. A comparação com o preço atual 20.95 e 20.00 - 21.68 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GS-PD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de GS-PD?

No passado Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.00 e -2.87% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.91 21.07
Faixa anual
20.00 21.68
Fechamento anterior
21.00
Open
20.98
Bid
20.95
Ask
21.25
Low
20.91
High
21.07
Volume
93
Mudança diária
-0.24%
Mudança mensal
-1.18%
Mudança de 6 meses
-2.87%
Mudança anual
-2.87%
