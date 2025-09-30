QuotazioniSezioni
Valute / GS-PD
GS-PD: Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F

20.95 USD 0.05 (0.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GS-PD ha avuto una variazione del -0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.91 e ad un massimo di 21.07.

Segui le dinamiche di Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GS-PD oggi?

Oggi le azioni Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F sono prezzate a 20.95. Viene scambiato all'interno di -0.24%, la chiusura di ieri è stata 21.00 e il volume degli scambi ha raggiunto 93. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GS-PD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F pagano dividendi?

Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F è attualmente valutato a 20.95. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.87% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GS-PD.

Come acquistare azioni GS-PD?

Puoi acquistare azioni Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F al prezzo attuale di 20.95. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.95 o 21.25, mentre 93 e -0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GS-PD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GS-PD?

Investire in Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F implica considerare l'intervallo annuale 20.00 - 21.68 e il prezzo attuale 20.95. Molti confrontano -1.18% e -2.87% prima di effettuare ordini su 20.95 o 21.25. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GS-PD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni GOLDMAN SACHS GROUP INC?

Il prezzo massimo di GOLDMAN SACHS GROUP INC nell'ultimo anno è stato 21.68. All'interno di 20.00 - 21.68, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.00 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GOLDMAN SACHS GROUP INC?

Il prezzo più basso di GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PD) nel corso dell'anno è stato 20.00. Confrontandolo con gli attuali 20.95 e 20.00 - 21.68 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GS-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GS-PD?

Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.00 e -2.87%.

Intervallo Giornaliero
20.91 21.07
Intervallo Annuale
20.00 21.68
Chiusura Precedente
21.00
Apertura
20.98
Bid
20.95
Ask
21.25
Minimo
20.91
Massimo
21.07
Volume
93
Variazione giornaliera
-0.24%
Variazione Mensile
-1.18%
Variazione Semestrale
-2.87%
Variazione Annuale
-2.87%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4