GS-PD: Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F
Il tasso di cambio GS-PD ha avuto una variazione del -0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.91 e ad un massimo di 21.07.
Segui le dinamiche di Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GS-PD oggi?
Oggi le azioni Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F sono prezzate a 20.95. Viene scambiato all'interno di -0.24%, la chiusura di ieri è stata 21.00 e il volume degli scambi ha raggiunto 93. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GS-PD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F pagano dividendi?
Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F è attualmente valutato a 20.95. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.87% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GS-PD.
Come acquistare azioni GS-PD?
Puoi acquistare azioni Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F al prezzo attuale di 20.95. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.95 o 21.25, mentre 93 e -0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GS-PD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GS-PD?
Investire in Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F implica considerare l'intervallo annuale 20.00 - 21.68 e il prezzo attuale 20.95. Molti confrontano -1.18% e -2.87% prima di effettuare ordini su 20.95 o 21.25. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GS-PD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni GOLDMAN SACHS GROUP INC?
Il prezzo massimo di GOLDMAN SACHS GROUP INC nell'ultimo anno è stato 21.68. All'interno di 20.00 - 21.68, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.00 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GOLDMAN SACHS GROUP INC?
Il prezzo più basso di GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PD) nel corso dell'anno è stato 20.00. Confrontandolo con gli attuali 20.95 e 20.00 - 21.68 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GS-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GS-PD?
Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.00 e -2.87%.
- Chiusura Precedente
- 21.00
- Apertura
- 20.98
- Bid
- 20.95
- Ask
- 21.25
- Minimo
- 20.91
- Massimo
- 21.07
- Volume
- 93
- Variazione giornaliera
- -0.24%
- Variazione Mensile
- -1.18%
- Variazione Semestrale
- -2.87%
- Variazione Annuale
- -2.87%
