- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GS-PD: Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F
Курс GS-PD за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.91, а максимальная — 21.07.
Следите за динамикой Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GS-PD сегодня?
Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F (GS-PD) сегодня оценивается на уровне 20.95. Инструмент торгуется в пределах -0.24%, вчерашнее закрытие составило 21.00, а торговый объем достиг 93. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GS-PD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F?
Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F в настоящее время оценивается в 20.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.87% и USD. Отслеживайте движения GS-PD на графике в реальном времени.
Как купить акции GS-PD?
Вы можете купить акции Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F (GS-PD) по текущей цене 20.95. Ордера обычно размещаются около 20.95 или 21.25, тогда как 93 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GS-PD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GS-PD?
Инвестирование в Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F предполагает учет годового диапазона 20.00 - 21.68 и текущей цены 20.95. Многие сравнивают -1.18% и -2.87% перед размещением ордеров на 20.95 или 21.25. Изучайте ежедневные изменения цены GS-PD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GOLDMAN SACHS GROUP INC?
Самая высокая цена GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PD) за последний год составила 21.68. Акции заметно колебались в пределах 20.00 - 21.68, сравнение с 21.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GOLDMAN SACHS GROUP INC?
Самая низкая цена GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PD) за год составила 20.00. Сравнение с текущими 20.95 и 20.00 - 21.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GS-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GS-PD?
В прошлом Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.00 и -2.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.00
- Open
- 20.98
- Bid
- 20.95
- Ask
- 21.25
- Low
- 20.91
- High
- 21.07
- Объем
- 93
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- -1.18%
- 6-месячное изменение
- -2.87%
- Годовое изменение
- -2.87%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%