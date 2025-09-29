КотировкиРазделы
GS-PD: Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F

20.95 USD 0.05 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GS-PD за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.91, а максимальная — 21.07.

Следите за динамикой Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GS-PD сегодня?

Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F (GS-PD) сегодня оценивается на уровне 20.95. Инструмент торгуется в пределах -0.24%, вчерашнее закрытие составило 21.00, а торговый объем достиг 93. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GS-PD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F?

Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F в настоящее время оценивается в 20.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.87% и USD. Отслеживайте движения GS-PD на графике в реальном времени.

Как купить акции GS-PD?

Вы можете купить акции Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F (GS-PD) по текущей цене 20.95. Ордера обычно размещаются около 20.95 или 21.25, тогда как 93 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GS-PD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GS-PD?

Инвестирование в Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F предполагает учет годового диапазона 20.00 - 21.68 и текущей цены 20.95. Многие сравнивают -1.18% и -2.87% перед размещением ордеров на 20.95 или 21.25. Изучайте ежедневные изменения цены GS-PD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GOLDMAN SACHS GROUP INC?

Самая высокая цена GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PD) за последний год составила 21.68. Акции заметно колебались в пределах 20.00 - 21.68, сравнение с 21.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GOLDMAN SACHS GROUP INC?

Самая низкая цена GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PD) за год составила 20.00. Сравнение с текущими 20.95 и 20.00 - 21.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GS-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GS-PD?

В прошлом Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.00 и -2.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.91 21.07
Годовой диапазон
20.00 21.68
Предыдущее закрытие
21.00
Open
20.98
Bid
20.95
Ask
21.25
Low
20.91
High
21.07
Объем
93
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
-1.18%
6-месячное изменение
-2.87%
Годовое изменение
-2.87%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.