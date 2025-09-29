- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GS-PD: Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F
GS-PDの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり20.91の安値と21.07の高値で取引されました。
Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D Fダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
GS-PD株の現在の価格は？
Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D Fの株価は本日20.95です。-0.24%内で取引され、前日の終値は21.00、取引量は93に達しました。GS-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D Fの株は配当を出しますか？
Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D Fの現在の価格は20.95です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.87%やUSDにも注目します。GS-PDの動きはライブチャートで確認できます。
GS-PD株を買う方法は？
Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D Fの株は現在20.95で購入可能です。注文は通常20.95または21.25付近で行われ、93や-0.14%が市場の動きを示します。GS-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。
GS-PD株に投資する方法は？
Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D Fへの投資では、年間の値幅20.00 - 21.68と現在の20.95を考慮します。注文は多くの場合20.95や21.25で行われる前に、-1.18%や-2.87%と比較されます。GS-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
GOLDMAN SACHS GROUP INCの株の最高値は？
GOLDMAN SACHS GROUP INCの過去1年の最高値は21.68でした。20.00 - 21.68内で株価は大きく変動し、21.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D Fのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
GOLDMAN SACHS GROUP INCの株の最低値は？
GOLDMAN SACHS GROUP INC(GS-PD)の年間最安値は20.00でした。現在の20.95や20.00 - 21.68と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GS-PDの動きはライブチャートで確認できます。
GS-PDの株式分割はいつ行われましたか？
Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D Fは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.00、-2.87%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.00
- 始値
- 20.98
- 買値
- 20.95
- 買値
- 21.25
- 安値
- 20.91
- 高値
- 21.07
- 出来高
- 93
- 1日の変化
- -0.24%
- 1ヶ月の変化
- -1.18%
- 6ヶ月の変化
- -2.87%
- 1年の変化
- -2.87%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前