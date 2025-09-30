- Aperçu
GS-PD: Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F
Le taux de change de GS-PD a changé de -0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.91 et à un maximum de 21.07.
Suivez la dynamique Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GS-PD aujourd'hui ?
L'action Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F est cotée à 20.95 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.24%, a clôturé hier à 21.00 et son volume d'échange a atteint 93. Le graphique en temps réel du cours de GS-PD présente ces mises à jour.
L'action Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F verse-t-elle des dividendes ?
Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F est actuellement valorisé à 20.95. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.87% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GS-PD.
Comment acheter des actions GS-PD ?
Vous pouvez acheter des actions Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F au cours actuel de 20.95. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.95 ou de 21.25, le 93 et le -0.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GS-PD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GS-PD ?
Investir dans Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.00 - 21.68 et le prix actuel 20.95. Beaucoup comparent -1.18% et -2.87% avant de passer des ordres à 20.95 ou 21.25. Consultez le graphique du cours de GS-PD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action GOLDMAN SACHS GROUP INC ?
Le cours le plus élevé de GOLDMAN SACHS GROUP INC l'année dernière était 21.68. Au cours de 20.00 - 21.68, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.00 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action GOLDMAN SACHS GROUP INC ?
Le cours le plus bas de GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PD) sur l'année a été 20.00. Sa comparaison avec 20.95 et 20.00 - 21.68 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GS-PD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GS-PD a-t-elle été divisée ?
Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.00 et -2.87% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.00
- Ouverture
- 20.98
- Bid
- 20.95
- Ask
- 21.25
- Plus Bas
- 20.91
- Plus Haut
- 21.07
- Volume
- 93
- Changement quotidien
- -0.24%
- Changement Mensuel
- -1.18%
- Changement à 6 Mois
- -2.87%
- Changement Annuel
- -2.87%
