GS-PD: Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F

20.95 USD 0.05 (0.24%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GS-PD汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点20.91和高点21.07进行交易。

关注Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GS-PD股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F股票今天的定价为20.95。它在-0.24%范围内交易，昨天的收盘价为21.00，交易量达到93。GS-PD的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F股票是否支付股息？

Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F目前的价值为20.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.87%和USD。实时查看图表以跟踪GS-PD走势。

如何购买GS-PD股票？

您可以以20.95的当前价格购买Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F股票。订单通常设置在20.95或21.25附近，而93和-0.14%显示市场活动。立即关注GS-PD的实时图表更新。

如何投资GS-PD股票？

投资Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F需要考虑年度范围20.00 - 21.68和当前价格20.95。许多人在以20.95或21.25下订单之前，会比较-1.18%和。实时查看GS-PD价格图表，了解每日变化。

GOLDMAN SACHS GROUP INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GOLDMAN SACHS GROUP INC的最高价格是21.68。在20.00 - 21.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F的绩效。

GOLDMAN SACHS GROUP INC股票的最低价格是多少？

GOLDMAN SACHS GROUP INC（GS-PD）的最低价格为20.00。将其与当前的20.95和20.00 - 21.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GS-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GS-PD股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.00和-2.87%中可见。

日范围
20.91 21.07
年范围
20.00 21.68
前一天收盘价
21.00
开盘价
20.98
卖价
20.95
买价
21.25
最低价
20.91
最高价
21.07
交易量
93
日变化
-0.24%
月变化
-1.18%
6个月变化
-2.87%
年变化
-2.87%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值