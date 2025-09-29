GS-PD: Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F
今日GS-PD汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点20.91和高点21.07进行交易。
关注Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GS-PD股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F股票今天的定价为20.95。它在-0.24%范围内交易，昨天的收盘价为21.00，交易量达到93。GS-PD的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F股票是否支付股息？
Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F目前的价值为20.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.87%和USD。实时查看图表以跟踪GS-PD走势。
如何购买GS-PD股票？
您可以以20.95的当前价格购买Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F股票。订单通常设置在20.95或21.25附近，而93和-0.14%显示市场活动。立即关注GS-PD的实时图表更新。
如何投资GS-PD股票？
投资Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F需要考虑年度范围20.00 - 21.68和当前价格20.95。许多人在以20.95或21.25下订单之前，会比较-1.18%和。实时查看GS-PD价格图表，了解每日变化。
GOLDMAN SACHS GROUP INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GOLDMAN SACHS GROUP INC的最高价格是21.68。在20.00 - 21.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F的绩效。
GOLDMAN SACHS GROUP INC股票的最低价格是多少？
GOLDMAN SACHS GROUP INC（GS-PD）的最低价格为20.00。将其与当前的20.95和20.00 - 21.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GS-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GS-PD股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.00和-2.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.00
- 开盘价
- 20.98
- 卖价
- 20.95
- 买价
- 21.25
- 最低价
- 20.91
- 最高价
- 21.07
- 交易量
- 93
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- -1.18%
- 6个月变化
- -2.87%
- 年变化
- -2.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值