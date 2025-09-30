KurseKategorien
Währungen / GS-PD
Zurück zum Aktien

GS-PD: Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F

20.95 USD 0.05 (0.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GS-PD hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.91 bis zu einem Hoch von 21.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von GS-PD heute?

Die Aktie von Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F (GS-PD) notiert heute bei 20.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.24% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.00 und das Handelsvolumen erreichte 93. Das Live-Chart von GS-PD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie GS-PD Dividenden?

Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F wird derzeit mit 20.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GS-PD zu verfolgen.

Wie kaufe ich GS-PD-Aktien?

Sie können Aktien von Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F (GS-PD) zum aktuellen Kurs von 20.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.95 oder 21.25 platziert, während 93 und -0.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GS-PD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in GS-PD-Aktien?

Bei einer Investition in Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F müssen die jährliche Spanne 20.00 - 21.68 und der aktuelle Kurs 20.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.18% und -2.87%, bevor sie Orders zu 20.95 oder 21.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GS-PD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GOLDMAN SACHS GROUP INC?

Der höchste Kurs von GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PD) im vergangenen Jahr lag bei 21.68. Innerhalb von 20.00 - 21.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GOLDMAN SACHS GROUP INC?

Der niedrigste Kurs von GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PD) im Laufe des Jahres betrug 20.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.95 und der Spanne 20.00 - 21.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GS-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von GS-PD statt?

Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.00 und -2.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
20.91 21.07
Jahresspanne
20.00 21.68
Vorheriger Schlusskurs
21.00
Eröffnung
20.98
Bid
20.95
Ask
21.25
Tief
20.91
Hoch
21.07
Volumen
93
Tagesänderung
-0.24%
Monatsänderung
-1.18%
6-Monatsänderung
-2.87%
Jahresänderung
-2.87%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4