- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GS-PD: Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F
Der Wechselkurs von GS-PD hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.91 bis zu einem Hoch von 21.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GS-PD heute?
Die Aktie von Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F (GS-PD) notiert heute bei 20.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.24% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.00 und das Handelsvolumen erreichte 93. Das Live-Chart von GS-PD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GS-PD Dividenden?
Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F wird derzeit mit 20.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GS-PD zu verfolgen.
Wie kaufe ich GS-PD-Aktien?
Sie können Aktien von Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F (GS-PD) zum aktuellen Kurs von 20.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.95 oder 21.25 platziert, während 93 und -0.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GS-PD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GS-PD-Aktien?
Bei einer Investition in Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F müssen die jährliche Spanne 20.00 - 21.68 und der aktuelle Kurs 20.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.18% und -2.87%, bevor sie Orders zu 20.95 oder 21.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GS-PD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GOLDMAN SACHS GROUP INC?
Der höchste Kurs von GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PD) im vergangenen Jahr lag bei 21.68. Innerhalb von 20.00 - 21.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GOLDMAN SACHS GROUP INC?
Der niedrigste Kurs von GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS-PD) im Laufe des Jahres betrug 20.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.95 und der Spanne 20.00 - 21.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GS-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GS-PD statt?
Goldman Sachs Group Inc (The) Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser D F hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.00 und -2.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.00
- Eröffnung
- 20.98
- Bid
- 20.95
- Ask
- 21.25
- Tief
- 20.91
- Hoch
- 21.07
- Volumen
- 93
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- -1.18%
- 6-Monatsänderung
- -2.87%
- Jahresänderung
- -2.87%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4