Moedas / GPRK
GPRK: Geopark Ltd
6.29 USD 0.31 (4.70%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GPRK para hoje mudou para -4.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.29 e o mais alto foi 6.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Geopark Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GPRK Notícias
Faixa diária
6.29 6.74
Faixa anual
5.66 11.72
- Fechamento anterior
- 6.60
- Open
- 6.73
- Bid
- 6.29
- Ask
- 6.59
- Low
- 6.29
- High
- 6.74
- Volume
- 795
- Mudança diária
- -4.70%
- Mudança mensal
- -4.12%
- Mudança de 6 meses
- -22.54%
- Mudança anual
- -20.08%
