통화 / GPRK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GPRK: Geopark Ltd
5.97 USD 0.28 (4.48%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GPRK 환율이 오늘 -4.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.96이고 고가는 6.27이었습니다.
Geopark Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GPRK News
- Geopark (GPRK) Soars 5.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Are Investors Undervaluing Geopark (GPRK) Right Now?
- Chevron Targets 30,000 Bpd Output in Argentina's Vaca Muerta by 2025
- Earnings call transcript: GeoPark Ltd Q2 2025 misses EPS forecast, revenue beats
- GeoPark Ltd earnings missed by $0.40, revenue topped estimates
- Geopark (GPRK) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Comstock Resources (CRK) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Analysts Estimate Chord Energy Corporation (CHRD) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- GeoPark reports Q2 2025 production of 27,380 boepd amid field challenges
- GeoPark: Picking The Right Location To Strengthen Valuation (NYSE:GPRK)
- GeoPark Adopts Limited-Duration Shareholder Rights Plan
- Deep Value In Oil: GeoPark Stock's 9% Yield And NAV Discount (NYSE:GPRK)
- GeoPark Provides Update on Transaction in Vaca Muerta, Argentina
- GeoPark Limited (GPRK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- GeoPark: One Founder Was Right (NYSE:GPRK)
일일 변동 비율
5.96 6.27
년간 변동
5.66 11.72
- 이전 종가
- 6.25
- 시가
- 6.27
- Bid
- 5.97
- Ask
- 6.27
- 저가
- 5.96
- 고가
- 6.27
- 볼륨
- 1.806 K
- 일일 변동
- -4.48%
- 월 변동
- -8.99%
- 6개월 변동
- -26.48%
- 년간 변동율
- -24.14%
20 9월, 토요일