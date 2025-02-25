货币 / GPRK
GPRK: Geopark Ltd
6.66 USD 0.09 (1.37%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GPRK汇率已更改1.37%。当日，交易品种以低点6.49和高点6.67进行交易。
关注Geopark Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GPRK新闻
日范围
6.49 6.67
年范围
5.66 11.72
- 前一天收盘价
- 6.57
- 开盘价
- 6.53
- 卖价
- 6.66
- 买价
- 6.96
- 最低价
- 6.49
- 最高价
- 6.67
- 交易量
- 1.207 K
- 日变化
- 1.37%
- 月变化
- 1.52%
- 6个月变化
- -17.98%
- 年变化
- -15.37%
