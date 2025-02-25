Währungen / GPRK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GPRK: Geopark Ltd
6.09 USD 0.16 (2.56%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GPRK hat sich für heute um -2.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.07 bis zu einem Hoch von 6.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Geopark Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GPRK News
- Geopark (GPRK) Soars 5.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Are Investors Undervaluing Geopark (GPRK) Right Now?
- Chevron Targets 30,000 Bpd Output in Argentina's Vaca Muerta by 2025
- Earnings call transcript: GeoPark Ltd Q2 2025 misses EPS forecast, revenue beats
- GeoPark Ltd earnings missed by $0.40, revenue topped estimates
- Geopark (GPRK) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Comstock Resources (CRK) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Analysts Estimate Chord Energy Corporation (CHRD) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- GeoPark reports Q2 2025 production of 27,380 boepd amid field challenges
- GeoPark: Picking The Right Location To Strengthen Valuation (NYSE:GPRK)
- GeoPark Adopts Limited-Duration Shareholder Rights Plan
- Deep Value In Oil: GeoPark Stock's 9% Yield And NAV Discount (NYSE:GPRK)
- GeoPark Provides Update on Transaction in Vaca Muerta, Argentina
- GeoPark Limited (GPRK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- GeoPark: One Founder Was Right (NYSE:GPRK)
Tagesspanne
6.07 6.27
Jahresspanne
5.66 11.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.25
- Eröffnung
- 6.27
- Bid
- 6.09
- Ask
- 6.39
- Tief
- 6.07
- Hoch
- 6.27
- Volumen
- 717
- Tagesänderung
- -2.56%
- Monatsänderung
- -7.16%
- 6-Monatsänderung
- -25.00%
- Jahresänderung
- -22.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K