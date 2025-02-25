通貨 / GPRK
GPRK: Geopark Ltd
6.25 USD 0.35 (5.30%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GPRKの今日の為替レートは、-5.30%変化しました。日中、通貨は1あたり6.22の安値と6.74の高値で取引されました。
Geopark Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GPRK News
- Geopark (GPRK) Soars 5.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Are Investors Undervaluing Geopark (GPRK) Right Now?
- Chevron Targets 30,000 Bpd Output in Argentina's Vaca Muerta by 2025
- Earnings call transcript: GeoPark Ltd Q2 2025 misses EPS forecast, revenue beats
- GeoPark Ltd earnings missed by $0.40, revenue topped estimates
- Geopark (GPRK) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Comstock Resources (CRK) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Analysts Estimate Chord Energy Corporation (CHRD) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- GeoPark reports Q2 2025 production of 27,380 boepd amid field challenges
- GeoPark: Picking The Right Location To Strengthen Valuation (NYSE:GPRK)
- GeoPark Adopts Limited-Duration Shareholder Rights Plan
- Deep Value In Oil: GeoPark Stock's 9% Yield And NAV Discount (NYSE:GPRK)
- GeoPark Provides Update on Transaction in Vaca Muerta, Argentina
- GeoPark Limited (GPRK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- GeoPark: One Founder Was Right (NYSE:GPRK)
1日のレンジ
6.22 6.74
1年のレンジ
5.66 11.72
- 以前の終値
- 6.60
- 始値
- 6.73
- 買値
- 6.25
- 買値
- 6.55
- 安値
- 6.22
- 高値
- 6.74
- 出来高
- 1.785 K
- 1日の変化
- -5.30%
- 1ヶ月の変化
- -4.73%
- 6ヶ月の変化
- -23.03%
- 1年の変化
- -20.58%
