Валюты / GPRK
GPRK: Geopark Ltd
6.57 USD 0.38 (6.14%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GPRK за сегодня изменился на 6.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.23, а максимальная — 6.68.
Следите за динамикой Geopark Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
6.23 6.68
Годовой диапазон
5.66 11.72
- Предыдущее закрытие
- 6.19
- Open
- 6.28
- Bid
- 6.57
- Ask
- 6.87
- Low
- 6.23
- High
- 6.68
- Объем
- 3.574 K
- Дневное изменение
- 6.14%
- Месячное изменение
- 0.15%
- 6-месячное изменение
- -19.09%
- Годовое изменение
- -16.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.