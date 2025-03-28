Moedas / GOVX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GOVX: GeoVax Labs Inc
0.66 USD 0.02 (2.94%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GOVX para hoje mudou para -2.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.66 e o mais alto foi 0.70.
Veja a dinâmica do par de moedas GeoVax Labs Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GOVX Notícias
- GeoVax Labs at H.C. Wainwright: Strategic Focus on Vaccine Innovation
- GeoVax Labs at Emerging Growth Conference 85: Strategic Vaccine Developments
- GeoVax Labs (GOVX) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- GeoVax Labs receives Nasdaq notice for non-compliance with minimum bid price
- GeoVax Labs Revenue Doubles in Q2
- GeoVax Labs, Inc. (GOVX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: GeoVax Labs Q2 2025 sees revenue surge, stock dips
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Apple To Rally More Than 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Apple (NASDAQ:AAPL), Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)
- Apple To Rally More Than 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Apple (NASDAQ:AAPL), Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)
- Crude Oil Moves Lower; Citigroup Posts Upbeat Results - Citigroup (NYSE:C), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Nasdaq Surges 100 Points; Bank of America Earnings Top Views - Bank of America (NYSE:BAC), Webull (NASDAQ:BULL)
- US Stock Futures Waver After Two-Day Rally: Trump's Tariff Moves Could End A 3-Year 'Rolling Recession,' Says Expert - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- GeoVax ordered to halt work on COVID-19 vaccine project by ATI
- GeoVax Labs, Inc. (GOVX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
0.66 0.70
Faixa anual
0.43 3.70
- Fechamento anterior
- 0.68
- Open
- 0.70
- Bid
- 0.66
- Ask
- 0.96
- Low
- 0.66
- High
- 0.70
- Volume
- 631
- Mudança diária
- -2.94%
- Mudança mensal
- -10.81%
- Mudança de 6 meses
- -39.45%
- Mudança anual
- -72.61%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh