통화 / GOVX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GOVX: GeoVax Labs Inc
0.65 USD 0.01 (1.52%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GOVX 환율이 오늘 -1.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.63이고 고가는 0.68이었습니다.
GeoVax Labs Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GOVX News
- GeoVax Labs at H.C. Wainwright: Strategic Focus on Vaccine Innovation
- GeoVax Labs at Emerging Growth Conference 85: Strategic Vaccine Developments
- GeoVax Labs (GOVX) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- GeoVax Labs receives Nasdaq notice for non-compliance with minimum bid price
- GeoVax Labs Revenue Doubles in Q2
- GeoVax Labs, Inc. (GOVX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: GeoVax Labs Q2 2025 sees revenue surge, stock dips
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Apple To Rally More Than 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Apple (NASDAQ:AAPL), Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)
- Apple To Rally More Than 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Apple (NASDAQ:AAPL), Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)
- Crude Oil Moves Lower; Citigroup Posts Upbeat Results - Citigroup (NYSE:C), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Nasdaq Surges 100 Points; Bank of America Earnings Top Views - Bank of America (NYSE:BAC), Webull (NASDAQ:BULL)
- US Stock Futures Waver After Two-Day Rally: Trump's Tariff Moves Could End A 3-Year 'Rolling Recession,' Says Expert - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- GeoVax ordered to halt work on COVID-19 vaccine project by ATI
- GeoVax Labs, Inc. (GOVX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
0.63 0.68
년간 변동
0.43 3.70
- 이전 종가
- 0.66
- 시가
- 0.66
- Bid
- 0.65
- Ask
- 0.95
- 저가
- 0.63
- 고가
- 0.68
- 볼륨
- 533
- 일일 변동
- -1.52%
- 월 변동
- -12.16%
- 6개월 변동
- -40.37%
- 년간 변동율
- -73.03%
20 9월, 토요일