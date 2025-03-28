通貨 / GOVX
GOVX: GeoVax Labs Inc
0.66 USD 0.02 (2.94%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GOVXの今日の為替レートは、-2.94%変化しました。日中、通貨は1あたり0.66の安値と0.70の高値で取引されました。
GeoVax Labs Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GOVX News
- GeoVax Labs at H.C. Wainwright: Strategic Focus on Vaccine Innovation
- GeoVax Labs at Emerging Growth Conference 85: Strategic Vaccine Developments
- GeoVax Labs (GOVX) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- GeoVax Labs receives Nasdaq notice for non-compliance with minimum bid price
- GeoVax Labs Revenue Doubles in Q2
- GeoVax Labs, Inc. (GOVX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: GeoVax Labs Q2 2025 sees revenue surge, stock dips
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Apple To Rally More Than 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Apple (NASDAQ:AAPL), Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)
- Crude Oil Moves Lower; Citigroup Posts Upbeat Results - Citigroup (NYSE:C), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Nasdaq Surges 100 Points; Bank of America Earnings Top Views - Bank of America (NYSE:BAC), Webull (NASDAQ:BULL)
- US Stock Futures Waver After Two-Day Rally: Trump's Tariff Moves Could End A 3-Year 'Rolling Recession,' Says Expert - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- GeoVax ordered to halt work on COVID-19 vaccine project by ATI
- GeoVax Labs, Inc. (GOVX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
0.66 0.70
1年のレンジ
0.43 3.70
- 以前の終値
- 0.68
- 始値
- 0.70
- 買値
- 0.66
- 買値
- 0.96
- 安値
- 0.66
- 高値
- 0.70
- 出来高
- 631
- 1日の変化
- -2.94%
- 1ヶ月の変化
- -10.81%
- 6ヶ月の変化
- -39.45%
- 1年の変化
- -72.61%
