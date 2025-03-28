Devises / GOVX
GOVX: GeoVax Labs Inc
0.65 USD 0.01 (1.52%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GOVX a changé de -1.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.63 et à un maximum de 0.68.
Suivez la dynamique GeoVax Labs Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GOVX Nouvelles
- GeoVax Labs at H.C. Wainwright: Strategic Focus on Vaccine Innovation
- GeoVax Labs at Emerging Growth Conference 85: Strategic Vaccine Developments
- GeoVax Labs (GOVX) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- GeoVax Labs receives Nasdaq notice for non-compliance with minimum bid price
- GeoVax Labs Revenue Doubles in Q2
- GeoVax Labs, Inc. (GOVX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: GeoVax Labs Q2 2025 sees revenue surge, stock dips
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Apple To Rally More Than 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Apple (NASDAQ:AAPL), Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)
- GeoVax ordered to halt work on COVID-19 vaccine project by ATI
- GeoVax Labs, Inc. (GOVX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
0.63 0.68
Range Annuel
0.43 3.70
- Clôture Précédente
- 0.66
- Ouverture
- 0.66
- Bid
- 0.65
- Ask
- 0.95
- Plus Bas
- 0.63
- Plus Haut
- 0.68
- Volume
- 533
- Changement quotidien
- -1.52%
- Changement Mensuel
- -12.16%
- Changement à 6 Mois
- -40.37%
- Changement Annuel
- -73.03%
20 septembre, samedi