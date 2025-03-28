Währungen / GOVX
GOVX: GeoVax Labs Inc
0.64 USD 0.02 (3.03%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GOVX hat sich für heute um -3.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.63 bis zu einem Hoch von 0.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die GeoVax Labs Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.63 0.68
Jahresspanne
0.43 3.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.66
- Eröffnung
- 0.66
- Bid
- 0.64
- Ask
- 0.94
- Tief
- 0.63
- Hoch
- 0.68
- Volumen
- 379
- Tagesänderung
- -3.03%
- Monatsänderung
- -13.51%
- 6-Monatsänderung
- -41.28%
- Jahresänderung
- -73.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K