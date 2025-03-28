货币 / GOVX
GOVX: GeoVax Labs Inc
0.68 USD 0.02 (2.86%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GOVX汇率已更改-2.86%。当日，交易品种以低点0.68和高点0.71进行交易。
关注GeoVax Labs Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GOVX新闻
- GeoVax Labs at H.C. Wainwright: Strategic Focus on Vaccine Innovation
- GeoVax Labs at Emerging Growth Conference 85: Strategic Vaccine Developments
- GeoVax Labs (GOVX) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- GeoVax Labs receives Nasdaq notice for non-compliance with minimum bid price
- GeoVax Labs Revenue Doubles in Q2
- GeoVax Labs, Inc. (GOVX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: GeoVax Labs Q2 2025 sees revenue surge, stock dips
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Apple To Rally More Than 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Apple (NASDAQ:AAPL), Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)
- Crude Oil Moves Lower; Citigroup Posts Upbeat Results - Citigroup (NYSE:C), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Nasdaq Surges 100 Points; Bank of America Earnings Top Views - Bank of America (NYSE:BAC), Webull (NASDAQ:BULL)
- US Stock Futures Waver After Two-Day Rally: Trump's Tariff Moves Could End A 3-Year 'Rolling Recession,' Says Expert - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- GeoVax ordered to halt work on COVID-19 vaccine project by ATI
- GeoVax Labs, Inc. (GOVX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
0.68 0.71
年范围
0.43 3.70
- 前一天收盘价
- 0.70
- 开盘价
- 0.71
- 卖价
- 0.68
- 买价
- 0.98
- 最低价
- 0.68
- 最高价
- 0.71
- 交易量
- 208
- 日变化
- -2.86%
- 月变化
- -8.11%
- 6个月变化
- -37.61%
- 年变化
- -71.78%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值