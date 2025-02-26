Moedas / GOTU
GOTU: Gaotu Techedu Inc American Depositary Shares
3.60 USD 0.02 (0.56%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GOTU para hoje mudou para 0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.57 e o mais alto foi 3.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Gaotu Techedu Inc American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GOTU Notícias
Faixa diária
3.57 3.67
Faixa anual
1.87 4.56
- Fechamento anterior
- 3.58
- Open
- 3.58
- Bid
- 3.60
- Ask
- 3.90
- Low
- 3.57
- High
- 3.67
- Volume
- 96
- Mudança diária
- 0.56%
- Mudança mensal
- -7.22%
- Mudança de 6 meses
- 11.80%
- Mudança anual
- -9.77%
