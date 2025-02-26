Währungen / GOTU
GOTU: Gaotu Techedu Inc American Depositary Shares
3.56 USD 0.02 (0.56%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GOTU hat sich für heute um -0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.54 bis zu einem Hoch von 3.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gaotu Techedu Inc American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.54 3.67
Jahresspanne
1.87 4.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.58
- Eröffnung
- 3.58
- Bid
- 3.56
- Ask
- 3.86
- Tief
- 3.54
- Hoch
- 3.67
- Volumen
- 403
- Tagesänderung
- -0.56%
- Monatsänderung
- -8.25%
- 6-Monatsänderung
- 10.56%
- Jahresänderung
- -10.78%
