KurseKategorien
Währungen / GOTU
Zurück zum Aktien

GOTU: Gaotu Techedu Inc American Depositary Shares

3.56 USD 0.02 (0.56%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GOTU hat sich für heute um -0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.54 bis zu einem Hoch von 3.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die Gaotu Techedu Inc American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GOTU News

Tagesspanne
3.54 3.67
Jahresspanne
1.87 4.56
Vorheriger Schlusskurs
3.58
Eröffnung
3.58
Bid
3.56
Ask
3.86
Tief
3.54
Hoch
3.67
Volumen
403
Tagesänderung
-0.56%
Monatsänderung
-8.25%
6-Monatsänderung
10.56%
Jahresänderung
-10.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K