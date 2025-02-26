通貨 / GOTU
GOTU: Gaotu Techedu Inc American Depositary Shares
3.56 USD 0.02 (0.56%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GOTUの今日の為替レートは、-0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり3.54の安値と3.67の高値で取引されました。
Gaotu Techedu Inc American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.54 3.67
1年のレンジ
1.87 4.56
- 以前の終値
- 3.58
- 始値
- 3.58
- 買値
- 3.56
- 買値
- 3.86
- 安値
- 3.54
- 高値
- 3.67
- 出来高
- 403
- 1日の変化
- -0.56%
- 1ヶ月の変化
- -8.25%
- 6ヶ月の変化
- 10.56%
- 1年の変化
- -10.78%
