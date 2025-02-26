Валюты / GOTU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GOTU: Gaotu Techedu Inc American Depositary Shares
3.61 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GOTU за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.60, а максимальная — 3.66.
Следите за динамикой Gaotu Techedu Inc American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GOTU
- Gaotu Techedu: Positive With Above-Consensus Results And Potential Full-Year Beat (GOTU)
- Gaotu Techedu Inc. (GOTU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gaotu Techedu Revenue Jumps 38 Percent
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- Gaotu Techedu shares rise as Q2 revenue surges past estimates
- Gaotu Techedu DRC earnings missed by ¥0.02, revenue topped estimates
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In July - Gaotu Techedu (NYSE:GOTU), Bright Horizons Family (NYSE:BFAM)
- UnitedHealth, Alibaba lead market cap stock movers on Thursday
- Deere Posts Upbeat Earnings, Joins Foot Locker, Boot Barn, Cisco And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), Boot Barn Holdings (NYSE:BOOT)
- Gaotu Techedu shares surge over 12% on strong Q1 earnings beat
- Gaotu Techedu DRC earnings beat by ¥0.40, revenue topped estimates
- Gaotu Techedu Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results and a New Share Repurchase Program
- Gaotu Techedu: Strong Growth And Improved Profitability, Maintain 'Buy' (NYSE:GOTU)
- Workday, ACM Research, ZoomInfo Technologies, CEVA, Intuit And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Gaotu Techedu Inc. (GOTU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
3.60 3.66
Годовой диапазон
1.87 4.56
- Предыдущее закрытие
- 3.61
- Open
- 3.62
- Bid
- 3.61
- Ask
- 3.91
- Low
- 3.60
- High
- 3.66
- Объем
- 698
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -6.96%
- 6-месячное изменение
- 12.11%
- Годовое изменение
- -9.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.