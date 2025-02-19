Moedas / GOODN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GOODN: Gladstone Commercial Corporation - 6.625% Series E Cumulative R
22.76 USD 0.17 (0.75%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GOODN para hoje mudou para 0.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.60 e o mais alto foi 22.76.
Veja a dinâmica do par de moedas Gladstone Commercial Corporation - 6.625% Series E Cumulative R. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GOODN Notícias
- Gladstone Commercial's Pivot To Industrial Properties Still Has Its Dividend Yield At 9%
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 2): Gladstone Commercial Corporation (GOOD)
- 2 Preferreds For A Stress-Free Retirement; Up To 8.7% Yield
- Gladstone Commercial: Industrial Properties And Monthly Dividends (NASDAQ:GOOD)
- How I Would Retire On A $1 Million REIT Portfolio
- Gladstone Commercial Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GOOD)
Faixa diária
22.60 22.76
Faixa anual
20.51 24.91
- Fechamento anterior
- 22.59
- Open
- 22.62
- Bid
- 22.76
- Ask
- 23.06
- Low
- 22.60
- High
- 22.76
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 0.75%
- Mudança mensal
- 1.70%
- Mudança de 6 meses
- -0.48%
- Mudança anual
- -1.09%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh