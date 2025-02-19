KurseKategorien
Währungen / GOODN
Zurück zum Aktien

GOODN: Gladstone Commercial Corporation - 6.625% Series E Cumulative R

22.62 USD 0.14 (0.62%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GOODN hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.62 bis zu einem Hoch von 22.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Gladstone Commercial Corporation - 6.625% Series E Cumulative R-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GOODN News

Tagesspanne
22.62 22.75
Jahresspanne
20.51 24.91
Vorheriger Schlusskurs
22.76
Eröffnung
22.75
Bid
22.62
Ask
22.92
Tief
22.62
Hoch
22.75
Volumen
12
Tagesänderung
-0.62%
Monatsänderung
1.07%
6-Monatsänderung
-1.09%
Jahresänderung
-1.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K