GOODN: Gladstone Commercial Corporation - 6.625% Series E Cumulative R
22.59 USD 0.10 (0.44%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GOODN за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.57, а максимальная — 22.66.
Следите за динамикой Gladstone Commercial Corporation - 6.625% Series E Cumulative R. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
22.57 22.66
Годовой диапазон
20.51 24.91
- Предыдущее закрытие
- 22.69
- Open
- 22.64
- Bid
- 22.59
- Ask
- 22.89
- Low
- 22.57
- High
- 22.66
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- 0.94%
- 6-месячное изменение
- -1.22%
- Годовое изменение
- -1.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.