GOODN: Gladstone Commercial Corporation - 6.625% Series E Cumulative R

22.60 USD 0.02 (0.09%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GOODN ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.60 e ad un massimo di 22.81.

Segui le dinamiche di Gladstone Commercial Corporation - 6.625% Series E Cumulative R. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.60 22.81
Intervallo Annuale
20.51 24.91
Chiusura Precedente
22.62
Apertura
22.77
Bid
22.60
Ask
22.90
Minimo
22.60
Massimo
22.81
Volume
3
Variazione giornaliera
-0.09%
Variazione Mensile
0.98%
Variazione Semestrale
-1.18%
Variazione Annuale
-1.78%
