Valute / GOODN
GOODN: Gladstone Commercial Corporation - 6.625% Series E Cumulative R
22.60 USD 0.02 (0.09%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GOODN ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.60 e ad un massimo di 22.81.
Segui le dinamiche di Gladstone Commercial Corporation - 6.625% Series E Cumulative R. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GOODN News
Intervallo Giornaliero
22.60 22.81
Intervallo Annuale
20.51 24.91
- Chiusura Precedente
- 22.62
- Apertura
- 22.77
- Bid
- 22.60
- Ask
- 22.90
- Minimo
- 22.60
- Massimo
- 22.81
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.09%
- Variazione Mensile
- 0.98%
- Variazione Semestrale
- -1.18%
- Variazione Annuale
- -1.78%
20 settembre, sabato